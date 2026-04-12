عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز

كشف عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي عن ما دار بينه وبين مروان حمدي لاعب بيراميدز قبل تستيده لركلة الجزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتعادل بيراميدز مع المصري بهدف في المباراة التي دارت بينهم مساء السبت في الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وقال عصام ثروت في تصريحات لـ أون سبورت: "تدربت مع مروان حمدي لفترة طويلة وأعرف كيف يسدد ركلات الجزاء".

وواصل "تحدثت معه قبل تسديده لركلة الجزاء وقلت له هل ستسددها في الزاوية المعتادة أم زاوية آخرى فقال لي "أنت عايزها فين"؟".

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

بهذا النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.