عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز

الأحد، 12 أبريل 2026 - 01:38

كتب : FilGoal

عصام ثروت - المصري ضد بيراميدز

كشف عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي عن ما دار بينه وبين مروان حمدي لاعب بيراميدز قبل تستيده لركلة الجزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتعادل بيراميدز مع المصري بهدف في المباراة التي دارت بينهم مساء السبت في الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وقال عصام ثروت في تصريحات لـ أون سبورت: "تدربت مع مروان حمدي لفترة طويلة وأعرف كيف يسدد ركلات الجزاء".

أخبار متعلقة:
عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس

وواصل "تحدثت معه قبل تسديده لركلة الجزاء وقلت له هل ستسددها في الزاوية المعتادة أم زاوية آخرى فقال لي "أنت عايزها فين"؟".

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

بهذا النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

نرشح لكم
عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة 6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي
عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري ساعة | الدوري المصري
بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي ساعة | الدوري المصري
في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات ساعة | الدوري المصري
ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع 2 ساعة | الدوري المصري
محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
