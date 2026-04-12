عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري

شدد عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري عن أهمية مباراة بيراميدز بالنسبة له خاصة أنها الأولى له مع فريقه.

وتعادل المصري مع بيراميدز بهدف مقابل هدف في الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب في الدوري.

وقال عماد النحاس لقناة أون سبورت: "كانت مواجهة بيراميدز مهمة بالنسبة لي، لأنها جاءت بعد يومين فقط من تولي مسؤولية تدريب المصري، عقب الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك في المباراة الماضية".

وواصل "ركزنا بشكل أكبر على الجانب النفسي، ولم نكن نرغب في تلقي خسارة جديدة، خاصة أن الجماهير كانت تنتظر مني الكثير لتقديمه مع الفريق".

وأردف "صعوبة ركلة الجزاء تمثلت في أنها كانت بسبب أحمد القرموطي، وكان من الصعب أن يكون لاعبا شارك وقدم أداء كبيرا كاد أن يقودنا لتحقيق الفوز ثم يتسبب في هزيمتك".

وأتم "أقول الحمد لله، فالتعادل أمام بيراميدز يعد نتيجة مرضية، لا سيما أن المنافس حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وكان الحظ حليفنا بإهدارها لتنتهي المباراة بالتعادل".

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

بهذا النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.