إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

أعلن مجدي الباز طبيب نادي الإسماعيلي إصابة مروان حمدي وغيابه عن لقاء كهرباء الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي للقاء غريمه الكهرباء في الجولة الرابعة من الدوري المصري لحساب مرحلة تفادي الهبوط يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الباز: "إصابة مروان حمدي بمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، خلال مران الفريق".

وأشار طبيب الفريق إلى أن الجهاز الطبي يسابق الزمن لتجهيز اللاعب من أجل سرعة عودته إلى التدريبات الجماعية، واللحاق بزملائه خلال مباريات الدوري المقبلة.

صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 15 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 3 مباريات من المرحلة النهائية.

وتعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود وطلائع الجيش وخسر من المقاولون 1-0 في أولى مواجهات المرحلة النهائية.

