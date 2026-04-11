عودة مصطفى محمد للمشاركة في تعادل نانت مع أوكسير

تعادل نانت مع منافسه أوكسير بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد كبديل في المباراة.

ودخل مصطفى محمد في الدقيقة 81 بدلا من ماتيس أبلين.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة في المباريات بعدما غاب عن مباراتي ستراسبورج وميتز بالترتيب على مقاعد البدلاء.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل نانت بدون أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يستمر أوكسير للمباراة الثالثة على التوالي دون هزيمة، إذ انتصر على بريست 3-0 وتعادل مع لو هافر ونانت.

ولعب مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري 20 مباراة وسجل 3 أهداف ولم يصنع.

مشاركة مصطفى محمد بواقع دقائق 998 دقيقة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نانت للنقطة 19 في المركز الـ 17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما وصل أوكسير للنقطة 24 في المركز الـ 16.