الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان
السبت، 11 أبريل 2026 - 23:45
كتب : FilGoal
فاز الجيش الملكي المغربي على خصمه نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مولاي عبد الله.
وسجل ثنائية الجيش الملكي كل من: أحمد حمودان، وخالد آيت أروخان.
وستقام مباراة العودة السبت المقبل على الملعب البلدي ببركان.
وأحرز أحمد حمودان الهدف الأول للجيش الملكي في الدقيقة 58.
حمودان يفتتح التسجيل لفريق الجيش الملكي ⚽️🔥#دوري_أبطال_إفريقيا | #الجيش_الملكي | #نهضة_بركان pic.twitter.com/r6f7fbz7rj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2026
وعزز خالد آيت أروخان تقدم الجيش الملكي في نتيجة المباراة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.
الجيش الملكي يفاجئ نهضة بركان ويسجل ثاني أهدافه ⚽️🔥#دوري_أبطال_إفريقيا | #الجيش_الملكي | #نهضة_بركان pic.twitter.com/E74m9gJTXc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2026
ليحقق الجيش الملكي انتصارا هاما في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة السبت المقبل.
وسيواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من الترجي وصنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا 15 مايو المقبل ومباراة الإياب 24 مايو.