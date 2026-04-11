الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان

فاز الجيش الملكي المغربي على خصمه نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مولاي عبد الله.

وسجل ثنائية الجيش الملكي كل من: أحمد حمودان، وخالد آيت أروخان.

وأحرز أحمد حمودان الهدف الأول للجيش الملكي في الدقيقة 58.

وعزز خالد آيت أروخان تقدم الجيش الملكي في نتيجة المباراة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ليحقق الجيش الملكي انتصارا هاما في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة السبت المقبل.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من الترجي وصنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا 15 مايو المقبل ومباراة الإياب 24 مايو.