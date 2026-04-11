6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد هاني لاعب الأهلي

أصبح الموسم الحالي 2025-2026 هو الأفضل لـ محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في صناعة الأهداف طوال مسيرته مع الفريق الأحمر.

الأهلي

وصنع محمد هاني هدفه رقم 6 هذا الموسم، والذي فاز به الأهلي على سموحة في الدوري برأسية من طاهر محمد.

ووصل محمد هاني للصناعة رقم 6 له هذا الموسم، وهو أفضل رقم له مع الأهلي.

وجاءت الأهداف الـ6 التي صنعها محمد هاني بواقع 5 في الدوري، وهدف في دوري أبطال إفريقيا.

ليتخطى موسم 2022-2023 الذي صنع فيه 5 أهداف.

وبشكل عام يمتلك محمد هاني 39 مساهمة تهديفية له مع الأهلي خلال 11 موسما، خاض فيها 392 مباراة بمختلف البطولات بواقع 8 أهداف و31 تمريرة حاسمة.

