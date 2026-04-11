6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي
السبت، 11 أبريل 2026 - 23:22
كتب : FilGoal
أصبح الموسم الحالي 2025-2026 هو الأفضل لـ محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في صناعة الأهداف طوال مسيرته مع الفريق الأحمر.
وصنع محمد هاني هدفه رقم 6 هذا الموسم، والذي فاز به الأهلي على سموحة في الدوري برأسية من طاهر محمد.
ووصل محمد هاني للصناعة رقم 6 له هذا الموسم، وهو أفضل رقم له مع الأهلي.
وجاءت الأهداف الـ6 التي صنعها محمد هاني بواقع 5 في الدوري، وهدف في دوري أبطال إفريقيا.
ليتخطى موسم 2022-2023 الذي صنع فيه 5 أهداف.
وبشكل عام يمتلك محمد هاني 39 مساهمة تهديفية له مع الأهلي خلال 11 موسما، خاض فيها 392 مباراة بمختلف البطولات بواقع 8 أهداف و31 تمريرة حاسمة.
نرشح لكم
إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا