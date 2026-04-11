سلوت: صلاح وضعنا في موقف مريح نسبيا بهدفه في فولام

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أشاد أرني سلوت مدرب ليفربول بهدف محمد صلاح في فولام إذ جعل الفريق في موقف مريح نسبيا خلال المباراة.

وكسر ليفربول سلسلة الهزيمة التي كان يعاني منها بالفوز على منافسه فولام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "أنا أكثر سعادة بالمقارنة بعد الخسارة 4-0 من مانشستر سيتي و2-0 من باريس سان جيرمان، قدمنا شوطا أول جيدا وكنا قريبين بالفعل في عدة مناسبات".

وأضاف "وسجل نجوموا الهدف الأول عندما كان يلعب فولام بشكل جيد".

وتابع "بعد ذلك أنهى محمد صلاح الهجمة جيدا وأصبحنا في وضع مريح نسبيا عند نهاية الشوط الأول".

وأكمل "إحدى نقاط قوة نجوموا هي التفوق في المواجهات الفردية، يحصل على وقت لعب أكثر فأكثر، عندما يشارك يقدما أداء جيدا، تسجيله للأهداف أمر حيوي في كرة القدم، الأهداف تعني الكثير".

وأتم "لعبنا العديد من المباريات بهذا الأداء في الموسم الحالي، لكنها لو تؤد دائما إلى الفوز، كنا نستحق الفوز، ليس بفارق كبير، لكن استحققناه".

وخسر ليفربول في 3 مباريات متتالية في مختلف البطولات، إذ سقط أمام برايتون في الدوري ثم مانشستر سيتي 4-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضا من باريس سان جيرمان 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح بهدفه إلى المساهمة الـ 20 في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ولم تقل مساهمات صلاح التهديفية خلال الـ 9 مواسم رفقة ليفربول عن الـ 20 مساهمة.

وأتت مساهمات صلاح خلال مواسمه الـ 9 كالتالي:

الأول 60 مساهمة.

الثاني 37 مساهمة.

الثالث 36 مساهمة.

الرابع 37 مساهمة.

الخامس 46 مساهمة.

السادس 46 مساهمة.

السابع 39 مساهمة.

الثامن 57 مساهمة.

التاسع 20 مساهمة مع إمكانية زيادة العدد.

وأحرز صلاح للهدف الـ 72 بعد سن الـ 30 وتخطى ريان جيجز وكون أجويرو مجمتعين.

وانضم صلاح لقائمة اللاعبين التي تصل مساهماتهم في الدوري أكثر من 250 مساهمة دون احتساب ركلات الجزاء، إذ يتصدرها روني بـ 288 مساهمة، وجيجز 269 مساهمة، وألان شيرار 268 مساهمة، وأندي كول 258 مساهمة، وصلاح 250 مساهمة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 52 نقطة، بينما توقف فولام عند النقطة 44 في المركز الـ 11.

