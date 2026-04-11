الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز

السبت، 11 أبريل 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

طارق مجدي - حسين الشحات - إمام عاشور

يغيب حسين الشحات عن مباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة اللقب للدوري المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشارك الشحات في فوز الأهلي على سموحة بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وتحصل الشحات على بطاقة صفراء في الدقيقة 90 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

ويعد ذلك ثالث إنذار للشحات هذا الموسم بعدما تحصل من قبل على إنذار ضد البنك الأهلي والإسماعيلي.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 27 أبريل المقبل في الجولة الرابعة إذ حصل الفريق على راحة في الجولة الثالثة.

صاحب الـ 33 عاما شارك في 25 مباراة هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

الأهلي حسين الشحات بيراميدز الدوري المصري
