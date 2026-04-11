الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة
السبت، 11 أبريل 2026 - 22:30
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الفوز على سموحة.
وفاز الأهلي على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.
وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد بيراميدز.
موعد مباراة بيراميدز والأهلي
وتقام مباراة بيراميدز والأهلي يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
وتقام على استاد الدفاع الجوي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
