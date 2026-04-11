في الـ+90.. طاهر ينقذ الأهلي ويمنح الأحمر فوزا قاتلا أمام سموحة

السبت، 11 أبريل 2026 - 22:07

كتب : عمرو عبد المنعم

أنقذ طاهر محمد طاهر الأهلي من تعثر جديد في الدوري المصري، وذلك بعدما قاد الأحمر للفوز على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

سجل ثنائية الأهلي تريزيجيه وطاهر محمد، وجاء هدف سموحة عن طريق صامويل أمادي.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام استعاد الأهلي الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وصف المباراة

تقدم الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق تريزيجيه بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها زيزو.

ويعد الهدف هو التاسع لتريزيجيه في الدوري المصري هذا الموسم، ليعتلي صدارة الهدافين من جديد بفارق هدف عن عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وصديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

لكن سموحة نجح في التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+2 بتسديدة يسارية رائعة من صامويل أمادي لم يستطع شوبير التصدي لها.

في الشوط الثاني واصل الأهلي محاولاته وسدد تريزيجيه كرة قوية بالقدم اليسرى مرت جوار القائم.

وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من خالد الغندور.

وغادر محمد شريف الملعب وشارك بدلا منه مروان عثمان في محاولة من يس توروب مدرب الأهلي لتنشيط هجوم فريقه.

وشارك طاهر محمد بدلا من ياسين مرعي في آخر تبديلات الأهلي.

هدف +90

ونجح الأهلي أخيرا بعد عدة محاولات في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بضربة رأسية من طاهر محمد بعد عرضية من محمد هاني.

