حقق رقما تاريخيا ووسع الفارق مع دورتموند.. بايرن ميونيخ يسحق سان باولي

السبت، 11 أبريل 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

سحق بايرن ميونيخ منافسه سان باولي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

واستغل بايرن ميونيخ سقوط خصمه بوروسيا دورتموند بالخسارة بهدف دون رد من باير ليفركوزن في الجولة ذاتها.

وأحرز جمال موسيالا وليون جوريتسكا ومايكل أوليس ونيكولاس جاكسون ورافاييل جيريرو أهداف بايرن ميونيخ.

وأصبح بايرن ميونيخ تحت قيادة فينسينت كومباني أكثر فريق يسجل أهداف في موسم واحد خلال بطولة الدوري بـ 105 هدفا في 29 مباراة فقط.

وكسر بايرن ميونيخ رقمه السابق بتسجيل 101 هدفا خلال موسم كامل من الدوري.

ولبايرن فرصة زيادة الأهداف حتى نهاية الدوري.

ووسع الفريق البافاري الفارق مع دورتموند الوصيف إلى 12 نقطة كاملة.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 76، ويأتي خلفه دورتموند بـ 64 نقطة.

بينما توقف رصيد سان باولي عند النقطة 25 في المركز الـ 16 الذي يلعب مباراتين مع ثالث دوري الدرجة الثانية لتجنب الهبوط.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني دورتموند سان باولي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527032/حقق-رقما-تاريخيا-ووسع-الفارق-مع-دورتموند-بايرن-ميونيخ-يسحق-سان-باولي