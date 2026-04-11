بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد

السبت، 11 أبريل 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد الفوز على شباب بلوزداد.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقال جيرارد أوسو مانزانيت طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "جوان بيزيرا شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة لكن الجهاز الفني فضل استبداله لمنحه الراحة الكافية حتى لا تتفاقم الإصابة".

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية مدرب الجيش الملكي: تفاصيل صغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري الأبطال محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات
الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة 24 دقيقة | الدوري المصري
نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي 40 دقيقة | سعودي في الجول
التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط 41 دقيقة | الدوري المصري
في الـ+90.. طاهر ينقذ الأهلي ويمنح الأحمر فوزا قاتلا أمام سموحة 48 دقيقة | الدوري المصري
حقق رقما تاريخيا ووسع الفارق مع دورتموند.. بايرن ميونيخ يسحق سان باولي ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي ساعة | الدوري المصري
تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
