كسر سلسلة الهزيمة وأرقام مميزة لـ صلاح.. ليفربول يفوز على فولام

كسر ليفربول سلسلة الهزيمة التي كان يعاني منها بالفوز على منافسه فولام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة وتم استبداله في الدقيقة 90.

وسجل ريو نجوموا ومحمد صلاح ثنائية ليفربول.

وخسر ليفربول في 3 مباريات متتالية في مختلف البطولات، إذ سقط أمام برايتون في الدوري ثم مانشستر سيتي 4-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضا من باريس سان جيرمان 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح بهدفه إلى المساهمة الـ 20 في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ولم تقل مساهمات صلاح التهديفية خلال الـ 9 مواسم رفقة ليفربول عن الـ 20 مساهمة.

وأتت مساهمات صلاح خلال مواسمه الـ 9 كالتالي:

الأول 60 مساهمة.

الثاني 37 مساهمة.

الثالث 36 مساهمة.

الرابع 37 مساهمة.

الخامس 46 مساهمة.

السادس 46 مساهمة.

السابع 39 مساهمة.

الثامن 57 مساهمة.

التاسع 20 مساهمة مع إمكانية زيادة العدد.

وأحرز صلاح للهدف الـ 72 بعد سن الـ 30 وتخطى ريان جيجز وكون أجويرو مجمتعين.

وانضم صلاح لقائمة اللاعبين التي تصل مساهماتهم في الدوري أكثر من 250 مساهمة دون احتساب ركلات الجزاء، إذ يتصدرها روني بـ 288 مساهمة، وجيجز 269 مساهمة، وألان شيرار 268 مساهمة، وأندي كول 258 مساهمة، وصلاح 250 مساهمة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 52 نقطة، بينما توقف فولام عند النقطة 44 في المركز الـ 11.

وصف المباراة

المباراة كانت متوازنة في بدايتها دون خطورة كبيرة على أي مرمى من الفريقين.

وفي الدقيقة 37 افتتح نجوموا النتتيجة بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 ضاعف صلاح الفارق بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل الـ 18.

واتسمت المباراة ببعض الملل دون صناعة فرص حقيقية على مرمى الفريقين.

وفي الشوط الثاني هدد فولام مرمى ليفربول في الدقيقة 46 وسجل هدفا، لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وخرج صلاح في الدقيقة 90 ودخل نيوني.

وحافظ ليفربول على النتيجة حتى حصل على نقاط المباراة كاملة.