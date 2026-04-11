الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري

السبت، 11 أبريل 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

أولمبيك آسفي - اتحاد العاصمة

فرض التعادل السلبي نفسه في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مصري بالكامل بقيادة أمين عمر وعاونه محمد أبو الرجال وأحمد حسام طه.

فيما تواجد محمد معروف كحكم رابع وعلى تقنية الفيديو محمود عاشور وحسام عزب حجاج.

اللقاء شهد إثارة كبيرة بتدخل تقنية الفيديو وإلغاء هدفين وإشهار بطاقة حمراء.

وستقام مباراة الإياب في الجزائر يوم الأحد المقبل لحسم هوية المتأهل للمباراة النهائية.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة الفائز من لقاء الزمالك ضد شباب بلوزداد بعد فوزه ذهابا 1-0 في الجزائر.

وصف المباراة

رفض أمين عمر احتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل زكريا دراوي هدفا لأصحاب الأرض ألغاه عمر بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد قبل التسجيل في الدقيقة 54

الفريق الجزائري سجل هدفا قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء عن طريق حسن دهيري لكنه ألغي بداعي التسلل.

وفي نفس اللقطة قرر أمين عمر طرد حمزة حمياني حارس الفريق المغربي بسبب تدخله القوي على لاعب اتحاد العاصمة.

واحتسب أمين عمر 10 دقائق وقت بدلا من الضائع وخلالها أشهر 4 بطاقات صفراء للاعبي الفريق المغربي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في ملعب المسيرة الخضراء معقل آسفي لتحديد ثاني المتأهلين للمباراة النهائية.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة أولمبيك آسفي
