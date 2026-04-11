تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع

يبدأ صامويل أمادي وحسام أشرف في هجوم سموحة لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً على أرضية استاد القاهرة.

ويغيب بابي بادجي هدف الفريق بسبب تعرضه للطرد في الجولة الأولى ضد إنبي.

ويعوض محمد رجب وعبد الرحمن عامر غياب الثنائي محمد دبش وشريف رضا.

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أتدجيكو سامادو

الهجوم: سمير فكري - صامويل أمادي – حسام أشرف

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.