تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع

السبت، 11 أبريل 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يبدأ صامويل أمادي وحسام أشرف في هجوم سموحة لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً على أرضية استاد القاهرة.

ويغيب بابي بادجي هدف الفريق بسبب تعرضه للطرد في الجولة الأولى ضد إنبي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي الأهلي يعلن خضوع بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة

ويعوض محمد رجب وعبد الرحمن عامر غياب الثنائي محمد دبش وشريف رضا.

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أتدجيكو سامادو

الهجوم: سمير فكري - صامويل أمادي – حسام أشرف

May be an image of the match lineup for Smouha vs Al Ahly

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الأهلي سموحة الدوري المصري تشكيل سموحة
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة كسر سلسلة الهزيمة وأرقام مميزة لـ صلاح.. ليفربول يفوز على فولام خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(1) سموحة.. محاولة من مروان طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي دقيقة | الدوري المصري
تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية 8 دقيقة | الدوري المصري
توريس: لم نحسم الدوري رغم الفوز بالدربي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة 42 دقيقة | الدوري المصري
كسر سلسلة الهزيمة وأرقام مميزة لـ صلاح.. ليفربول يفوز على فولام 56 دقيقة | الدوري المصري
يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527021/تشكيل-سموحة-أمادي-وأشرف-يقودان-الهجوم-ضد-الأهلي-وتغييران-في-الدفاع