تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع
السبت، 11 أبريل 2026 - 19:16
كتب : FilGoal
يبدأ صامويل أمادي وحسام أشرف في هجوم سموحة لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة اللقب للدوري المصري.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً على أرضية استاد القاهرة.
ويغيب بابي بادجي هدف الفريق بسبب تعرضه للطرد في الجولة الأولى ضد إنبي.
ويعوض محمد رجب وعبد الرحمن عامر غياب الثنائي محمد دبش وشريف رضا.
وجاء تشكيل سموحة
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى – محمد رجب – عبد الرحمن عامر
الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أتدجيكو سامادو
الهجوم: سمير فكري - صامويل أمادي – حسام أشرف
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.
اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة كسر سلسلة الهزيمة وأرقام مميزة لـ صلاح.. ليفربول يفوز على فولام خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(1) سموحة.. محاولة من مروان طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك