إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس

السبت، 11 أبريل 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد المصري

أشعل المصري صراع صدارة الدوري بالتعادل أمام بيراميدز بهدف لكل فريق.

وتعادل بيراميدز أمام المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد البطل.

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر مروان حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

وتعرض حامد حمدان لاعب بيراميدز للطرد بعد الحصول على بطاقتين، وكذلك محمد مخلوف لاعب المصري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعماد النحاس المدير الفني الجديد للنادي المصري.

بهذا النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

واستفاد الزمالك من تعثر بيراميدز لينفرد بصدارة الدوري برصيد 46 نقطة، كما استفاد من النتيجة ذاتها، الأهلي ثالث الترتيب برصيد 41 نقطة.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط هجومي على مرمى المصري بحثا عن التسجيل مبكرا، وأرسل مصطفى فتحي عرضية خطيرة أبعدها عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة الخامسة.

وواصل بيراميدز محاولاته، وسدد حامد حمدان كرة صاروخية أبعدها أحمد أيمن منصور مدافع المصري ببراعة في الدقيقة 20.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بيراميدز أن يسجل الهدف الأول، لكن العارضة تصدت لتسديدة زيكو في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 47، تألق خالد صبحي ومنع هدفا محققا بعدما أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

ورد المصري بهجمة خطيرة في الدقيقة 56، بعد عرضية حولها منذر طمين باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم بغرابة.

وأنقذ أسامة جلال فرصة هدف محقق بعدما أبعد كرة كريم بامبو بالكعب قبل أن تسكن الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزءا للمصري بعد لسمة يد على محمد حمدي داخل منطقة الجزاء، ليسددها كريم بامبو بنجاح على يسار أحمد الشناوي في الدقيقة 77.

وتعرض حامد حمدان للطرد بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

وأنقذ محمد هاشم مدافع المصري فرصة التعادل وأبعد كرة زلاكة قبل تخطي مرمى المصري.

وفي الدقيقة 90+4 نجح مروان حمدي في تسجيل هدف التعادل للمصري بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من عصام ثروت حارس المصري.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد مخلوف لاعب المصري في الدقيقة 90+5.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سددها مروان حمدي، وتصدى لها عصام ثروت لتنتهي المباراة بالتعادل بعد لقاء مثير للغاية بين الفريقين.

