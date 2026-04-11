طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

تلقى حامد حمدان لاعب بيراميدز البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام المصري.

ويواجه بيراميدز منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وحصل اللاعب الفلسطيني على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 66 قبل أن يتلقى الثانية ثم الطرد في الدقيقة 81.

ومن المؤكد غياب حامد حمدان عن مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الثالثة.

ويتم إيقاف اللاعب الذي يطرد بعد تلقيه إنذارين تلقائيا لمباراة واحدة وهو ما ينطبق على حامد حمدان.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز يوم 23 أبريل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ 43 نقطة.

وانضم حامد حمدان إلى بيراميدز قادما من بتروجت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

