تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة

عاد حسين الشحات لتشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام سموحة بعد فترة من الغياب.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويقود محمد شريف هجوم الأهلي، ويشارك حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

مع استمرار وجود زيزو ولكن في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – زيزو

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء - أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – هادي رياض – أليو ديانج – أحمد عيد – مروان عثمان – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.