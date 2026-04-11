تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد شريف

عاد حسين الشحات لتشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام سموحة بعد فترة من الغياب.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويقود محمد شريف هجوم الأهلي، ويشارك حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

أخبار متعلقة:
زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي الأهلي يعلن خضوع بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات

مع استمرار وجود زيزو ولكن في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – زيزو

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء - أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – هادي رياض – أليو ديانج – أحمد عيد – مروان عثمان – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد سموحة طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع 40 دقيقة | الدوري المصري
إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد سموحة 47 دقيقة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام.. هدف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527017/تشكيل-الأهلي-الشحات-وشريف-أساسيان-أمام-سموحة