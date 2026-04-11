إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

أعلن إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز قبول الطعن المقدم ضد المحكمة الفيدرالية.

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي عبر MBC مصر: "تم قبول الطعن المقدم في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات، ووصل بالفعل الخطاب لنا".

وأضاف "المحكمة الفيدرالية سترسل خطابا لمنظمة مكافحة المنشطات للرد على ما حدث قبل يوم مايو الماضي، وبعدها ستتواصل معنا للحصول على ردود منا".

وخاض رمضان 13 دقيقة فقط هذا الموسم في كأس إنتركونيننتال ضد أوكلاند سيتي قبل أن يتلقى عقوبة الإيقاف.

ماذا حدث؟

سبق أن صرح إكرامي الشحات عبر إم بي سي مصر في وقت سابق: "هناك تواصل بيني وبين محمود الخطيب، الذي كلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، المحامي الخاص برمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

فيما كشف حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وتابع "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية أيضا".

وأضاف حازم خميس "لا أعلم حقيقة طلب رمضان صبحي تعويض مالي من المنظمة".

وبسؤاله عن سبب الأزمة أجاب خميس "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

واختتم تصريحاته "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي أول واقعة من نوعها في مصر، وإذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).