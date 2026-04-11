إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - أورلاندو

أعلن إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز قبول الطعن المقدم ضد المحكمة الفيدرالية.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي عبر MBC مصر: "تم قبول الطعن المقدم في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات، ووصل بالفعل الخطاب لنا".

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز.. ناصر ماهر يقود الهجوم أمام المصري.. وماييلي على الدكة رمضان صبحي: شكرا من قلبي إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى

وأضاف "المحكمة الفيدرالية سترسل خطابا لمنظمة مكافحة المنشطات للرد على ما حدث قبل يوم مايو الماضي، وبعدها ستتواصل معنا للحصول على ردود منا".

وخاض رمضان 13 دقيقة فقط هذا الموسم في كأس إنتركونيننتال ضد أوكلاند سيتي قبل أن يتلقى عقوبة الإيقاف.

ماذا حدث؟

سبق أن صرح إكرامي الشحات عبر إم بي سي مصر في وقت سابق: "هناك تواصل بيني وبين محمود الخطيب، الذي كلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، المحامي الخاص برمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

فيما كشف حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وتابع "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية أيضا".

وأضاف حازم خميس "لا أعلم حقيقة طلب رمضان صبحي تعويض مالي من المنظمة".

وبسؤاله عن سبب الأزمة أجاب خميس "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

واختتم تصريحاته "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي أول واقعة من نوعها في مصر، وإذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

رمضان صبحي بيراميدز
نرشح لكم
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع 41 دقيقة | الدوري المصري
إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس 43 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة 48 دقيقة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام.. هدف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
