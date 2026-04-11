غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة

أعلن نادي غزل المحلة صرف تذاكر مجانية لجماهيره لحضور مباراة وادي دجلة في الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة على ملعبه يوم الإثنين المقبل 13 أبريل في الخامسة مساءً.

وجاء بيان النادي

"قرر نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، إتاحة تذاكر مجانية لجماهير الفريق، وذلك لحضور مباراة الفريق أمام وادي دجلة يوم الإثنين على استاد غزل المحلة.

ويبدأ صرف التذاكر غدا الأحد الساعة 5 مساءً من استاد غزل المحلة، ويستمر الصرف دون حد أقصى، وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفق الضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات Fan ID.

هذا ويناشد تامر خليل جماهير زعيم الدلتا سرعة الحضور لدعم ومساندة الفريق، مؤكدا أن حضوركم هو الداعم الأول في هذه المرحلة الهامة".

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد مرور 3 جولات.

فيما يتصدر وادي دجلة مرحلة تفادي الهبوط باحتلال المركز الثامن برصيد 34 نقطة.