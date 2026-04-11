غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

عامر عامر - حارس مرمى غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة صرف تذاكر مجانية لجماهيره لحضور مباراة وادي دجلة في الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة على ملعبه يوم الإثنين المقبل 13 أبريل في الخامسة مساءً.

وجاء بيان النادي

"قرر نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، إتاحة تذاكر مجانية لجماهير الفريق، وذلك لحضور مباراة الفريق أمام وادي دجلة يوم الإثنين على استاد غزل المحلة.

ويبدأ صرف التذاكر غدا الأحد الساعة 5 مساءً من استاد غزل المحلة، ويستمر الصرف دون حد أقصى، وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفق الضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات Fan ID.

هذا ويناشد تامر خليل جماهير زعيم الدلتا سرعة الحضور لدعم ومساندة الفريق، مؤكدا أن حضوركم هو الداعم الأول في هذه المرحلة الهامة".

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد مرور 3 جولات.

فيما يتصدر وادي دجلة مرحلة تفادي الهبوط باحتلال المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

نرشح لكم
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع 42 دقيقة | الدوري المصري
إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس 44 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة 49 دقيقة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام.. هدف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
