تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون.. وبرايتون يُقرب بيرنلي من الهبوط

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

تعادل إيفرتون خارج ملعبه مع برينتفورد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ووصل برينتفورد إلى النقطة 47 في المركز السابع، وهو نفس رصيد إيفرتون بعد التعادل ولكن يأتي في المركز الثامن.

وسجل ثنائية برينتفورد المهاجم البرازيلي إيجور تياجو، ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 21 هذا الموسم.

رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة

بفارق هدف واحد عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

أما ثنائية إيفرتون جاءت عن طريق بيتو ودوسبري هال.

في مباراة أخرى فاز برايتون على بيرنلي بهدفين دون رد. وسجل ثنائية برايتون ماتس ويفير.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 46 في المركز التاسع، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 20 في المركز الـ19 وقبل الأخير ليقترب أكثر من الهبوط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام إيراولا: أظهرنا شخصية قوية ضد أرسنال.. وتأهلنا الأوروبي صعب أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة الدوري يعود للملعب.. بورنموث يفوز على أرسنال ويقوف سلسلة اللا هزيمة انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث تشكيل أرسنال - هافيرتز ومارتينيلي أساسيان ضد بورنموث
كسر سلسلة الهزيمة وأرقام مميزة لـ صلاح.. ليفربول يفوز على فولام 11 دقيقة | الدوري المصري
يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار ساعة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع ساعة | الدوري المصري
إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(1) سموحة.. جوووول التعادل ساعة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
