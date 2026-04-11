تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون.. وبرايتون يُقرب بيرنلي من الهبوط

تعادل إيفرتون خارج ملعبه مع برينتفورد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ووصل برينتفورد إلى النقطة 47 في المركز السابع، وهو نفس رصيد إيفرتون بعد التعادل ولكن يأتي في المركز الثامن.

وسجل ثنائية برينتفورد المهاجم البرازيلي إيجور تياجو، ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 21 هذا الموسم.

بفارق هدف واحد عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

أما ثنائية إيفرتون جاءت عن طريق بيتو ودوسبري هال.

في مباراة أخرى فاز برايتون على بيرنلي بهدفين دون رد. وسجل ثنائية برايتون ماتس ويفير.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 46 في المركز التاسع، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 20 في المركز الـ19 وقبل الأخير ليقترب أكثر من الهبوط.

