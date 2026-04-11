رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة

توصل نادي توتنام لاتفاق مع أندي روبرتسون لاعب ليفربول لضمه في الصيف المقبل.

وأعلن ليفربول في وقت سابق رحيل أندرو روبرتسون مع نهاية الموسم الحالي بعد 9 مواسم قضاهم في صفوف الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالا، فإن توتنام توصل لاتفاق مع أندي روبرتسون لضمه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وذكر رومانو أن الاتفاق سيبرم حال بقاء توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل توتنام المركز الـ 18 في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 30 نقطة، وهو المؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه توتنام خصمه سندرلاند الأحد المقبل في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، وسيشهد اللقاء الظهور الأول للإيطالي روبرتو دي زيربي المدرب الجديد للفريق.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.