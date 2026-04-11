تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للظهور في تشكيل فريقه الأساسي من جديد بعد الغياب أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد فولام في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: جيرمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندي روبيرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – ريو نجوموها

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وياتي فولام في المركز الـ11 برصيد 44 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com