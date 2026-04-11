انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(1) المصري.. نقطة لكل فريق

السبت، 11 أبريل 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

محمود حمادة - بيراميدز ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والمصري ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويلعب المصري أمام بيراميدز ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة البطل بالدوري المصري.

نهاية المباراة

ق90+10 ركلة جزاء لصالح المصري يسددها مروان حمدي ويتصدى لها عاصم ثروت

ق90+5 طرد محمد مخلوف لاعب المصري

ق90+4 مروان حمدي يسجل هدف التعادل

ق83 محمد هاشم يبعد هدف محقق من على خط المرمى

ق80 طرد حامد حمدان بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية

ق77 كريم بامبو يسجل الهدف الأول لنادي المصري من ركلة جزاء

ق72 ركلة جزاء للمصري بعد لمس الكرة في يد حامد حمدان

ق67 عرضية خطيرة من محمد الشيبي تمر بغرابة من أمام فيستون ماييلي المتواجد في حلق المرمى.

ق56 هدف محقق يضيع للمصري بعد عرضية خطيرة حولها منذر طمين باتجاه المرمى لكنها مرت جانبية بغرابة

ق47 خالد صبحي يمنع هدف محقق ويبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى

ق46 العارضة تحرم بيراميدز من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة زيكو

نهاية الشوط الأول

ق20 تسديدة صاروخية من حامد حمدان لاعب بيراميدز يبعدها احمد أيمن منصور مدافع المصري ببراعة

ق5 عرضية خطيرة من مصطفى فتحي داخل منطقة جزاء المصري يتصدى لها عصام ثروت

انطلاق المباراة

