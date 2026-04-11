إيراولا: أظهرنا شخصية قوية ضد أرسنال.. وتأهلنا الأوروبي صعب

اعترف أندوني إيراولا مدرب بورنموث بصعوبة تأهل فريقه لأي بطولة أوروبية.

وفاز بورنموث على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيراولا عبر بي بي سي: "أظهرنا شخصية كبيرة للعب في مباراة كبيرة وفي ملعب كبير، كنا في مستوى المباراة وأنا سعيد جدًا باللاعبين".

وتابع: "22 يومًا بدون مباراة؟ أنت تشعر بالقلق من فقدان شدة المنافسة، بدأنا بشكل جيد واستعدنا بعض اللاعبين، وأنهينا المباراة بقوة".

وأردف: "أليكس سكوت كان بهذا المستوى منذ عدة أشهر، لقد كان رائعًا اليوم، هو في حالة فنية مميزة جدًا، وأنا سعيد له، لقد عمل كثيرًا ليصل إلى هذا المستوى".

وشدد: "دفاعيًا، باستثناء ركلة الجزاء دافعنا جيدًا عن تلك الكرات الثابتة، كنا شجعانًا إلى حد كبير، وقدمنا أداءً متكاملًا".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالنمو داخل المباراة، كان لدينا فترات جيدة جدًا بالكرة وكنا نجد مساحات جيدة في العمق".

وأتم: "التأهل الأوروبي صعب بالنسبة لنا، لكن الحقيقة أننا لسنا بعيدين، هناك العديد من الفرق التي تمر بسلسلة جيدة دون خسارة، من سيحصل على المركزين الأخيرين سينهي الموسم في سلسلة قوية من المباريات".

وارتفع رصيد بورنموث إلى 45 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.