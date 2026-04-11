إيراولا: أظهرنا شخصية قوية ضد أرسنال.. وتأهلنا الأوروبي صعب

السبت، 11 أبريل 2026 - 16:46

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا - بورنموث

اعترف أندوني إيراولا مدرب بورنموث بصعوبة تأهل فريقه لأي بطولة أوروبية.

وفاز بورنموث على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيراولا عبر بي بي سي: "أظهرنا شخصية كبيرة للعب في مباراة كبيرة وفي ملعب كبير، كنا في مستوى المباراة وأنا سعيد جدًا باللاعبين".

أخبار متعلقة:
وكيل إيراولا: تلقينا اتصالات لتدريب الهلال ولكن إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيراولا يكشف موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام إيراولا أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

وتابع: "22 يومًا بدون مباراة؟ أنت تشعر بالقلق من فقدان شدة المنافسة، بدأنا بشكل جيد واستعدنا بعض اللاعبين، وأنهينا المباراة بقوة".

وأردف: "أليكس سكوت كان بهذا المستوى منذ عدة أشهر، لقد كان رائعًا اليوم، هو في حالة فنية مميزة جدًا، وأنا سعيد له، لقد عمل كثيرًا ليصل إلى هذا المستوى".

وشدد: "دفاعيًا، باستثناء ركلة الجزاء دافعنا جيدًا عن تلك الكرات الثابتة، كنا شجعانًا إلى حد كبير، وقدمنا أداءً متكاملًا".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالنمو داخل المباراة، كان لدينا فترات جيدة جدًا بالكرة وكنا نجد مساحات جيدة في العمق".

وأتم: "التأهل الأوروبي صعب بالنسبة لنا، لكن الحقيقة أننا لسنا بعيدين، هناك العديد من الفرق التي تمر بسلسلة جيدة دون خسارة، من سيحصل على المركزين الأخيرين سينهي الموسم في سلسلة قوية من المباريات".

وارتفع رصيد بورنموث إلى 45 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نرشح لكم
الدوري الإنجليزي – خسارة في الاختبار الأول لـ دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا سلوت: صلاح وضعنا في موقف مريح نسبيا بهدفه في فولام
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي – خسارة في الاختبار الأول لـ دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة 20 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر  33 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام ساعة | الكرة الأوروبية
