الأهلي يعلن خضوع بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة

أعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه الشاب بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن خضوع بلال عطية لجراحة ناجحة لعلاج قطع غضروف الركبة.

وقال أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالأهلي عبر موقع ناديه الرسمي في وقت سابق: "تأكد سلامة الرباط الصليبي الأمامي لبلال عطية مع وجود كدمات في عظام الركبة وجزع في الرباط الداخلي وجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وقطع في الغضروف الداخلي".

وأضاف " بلال عطية يحتاج للعلاج التحفظي لمدة 6 أسابيع، ويعاد بعدها الفحص الطبي لتقييم حالته".

وقبل أيام، اتفق نادي راسينج سانتاندير الإسباني مع الأهلي على ضم اللاعب الشاب في الموسم الجديد، لكن الأهلي أعلن تعرض لإصابة في الركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي طلائع الجيش في مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية.

وكشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير الإسباني في وقت سابق عن موقف ناديه من ضم بلال عطية بعد إصابته.

وقال نائل عبر إم بي سي مصر 2: "نادي راسينج ملتزم تماما باتفاقه مع الأهلي بشأن بلال عطية والمركز الطبي في النادي جاهز تماما لاستقباله إذا كان يحتاج للعلاج هناك".

وأضاف "حتى إذا كانت إصابة بلال عطية قطع في الرباط الصليبي، نادي راسينج ملتزم تماما بضم اللاعب وعلاجه".

وأكمل "كان من المفترض أن يحضر بلال عطية ووكيله عقب المباراة التي خاضها مع الأهلي لتوقيع عقود انتقاله إلى راسينج لكن كل ذلك تأجل بسبب إصابته".

وأشار "بلال عطية بالنسبة لنا مشروع طويل الأمد ونتمسك بضمه، سيتم ضم اللاعب إعارة لمدة موسمين مع بند يتيح شراء اللاعب بعد أول موسم مع نسبة إعادة بيع للأهلي".

وأتم تصريحاته "توصلنا إلى اتفاق بنسبة 99% مع الأهلي بشأن صفقة بلال عطية".

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.