أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة

السبت، 11 أبريل 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

وجه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال رسالة للاعبي فريقه بضرورة النهوض للقتال على لقب الدوري.

وخسر أرسنال من بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال أرتيتا عبر TNT سبورت: "إنه أمر مخيب للآمال، الخسارة كانت ضربة قوية والأمر يتعلق أكثر برد فعلنا، بورنموث لم يخسر في 11 لسبب وجيه، لقد قدموا الكثير بشكل صحيح".

وواصل "لم نكن فعالين بالشكل الكافي، أول فرصة سنحت لهم لمهاجمة منطقة الجزاء جاءت من كرة مرتدة مع خطأ دفاعي، وانتهت بهدف، هذا أمر يجب أن نتعافى منه".

وتابع "في الشوط الثاني كنا نتوقع مباراة مختلفة، لكننا قمنا بالكثير من الأمور الغريبة اليوم، كنا نبتمتع بثبات كبير في المستوى، ولكن هذا يمكن أن يحدث بكرة القدم".

وأضاف "اللاعبون متأثرون بشدة ويجب أن يؤلمهم ذلك، عليهم أن يتقبلوا الأمر، إما أن تنهض وتقاتل أو تخرج من المنافسة".

وأتم "هذا أسبوع مهم، وهناك الكثير على المحك، ما زلنا في وضع جيد في كلتا البطولتين".

وتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.

