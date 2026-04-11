تشكيل بيراميدز.. ناصر ماهر يقود الهجوم أمام المصري.. وماييلي على الدكة

يقود ناصر ماهر تشكيل نادي بيراميدز في مواجهة المصري المرتقبة بالدوري.

ويلعب المصري أمام بيراميدز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة البطل بالدوري المصري.

فيما يحتفظ كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز بالمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - حامد حمدان

الهجوم: ناصر ماهر - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق أقل 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يتواجد المصري في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.