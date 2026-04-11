تشكيل بيراميدز.. ناصر ماهر يقود الهجوم أمام المصري.. وماييلي على الدكة

السبت، 11 أبريل 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - بيراميدز ضد إنبي

يقود ناصر ماهر تشكيل نادي بيراميدز في مواجهة المصري المرتقبة بالدوري.

ويلعب المصري أمام بيراميدز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة البطل بالدوري المصري.

فيما يحتفظ كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز بالمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب ماييلي.. وتواجد فاخوري أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر أجندة بيراميدز في أبريل - مواجهة القطبين ضمن 4 مباريات أجندة الأهلي في أبريل - بينهم مواجهة بيراميدز.. ثلاث مباريات فقط بالدوري بمشاركة لاعب بيراميدز.. الأردن يتعادل مع نيجيريا تحضيرا لكأس العالم

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - حامد حمدان

الهجوم: ناصر ماهر - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - يوسف إبراهيم "أوباما" - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق أقل 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يتواجد المصري في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

المصري الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات تشكيل المصري - الشامي وميدو جابر أساسيان أمام بيراميدز في الظهور الأول لعماد النحاس رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول المدرب الجديد مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش
أخر الأخبار
الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات 12 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - الشامي وميدو جابر أساسيان أمام بيراميدز في الظهور الأول لعماد النحاس 42 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية 56 دقيقة | الوطن العربي
الدوري يعود للملعب.. بورنموث يفوز على أرسنال ويقوف سلسلة اللا هزيمة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجيش الملكي: تفاصيل صغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول المدرب الجديد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526995/تشكيل-بيراميدز-ناصر-ماهر-يقود-الهجوم-أمام-المصري-وماييلي-على-الدكة