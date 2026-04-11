مدرب الجيش الملكي: تفاصيل صغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري الأبطال

شدد ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي على صعوبة مباراة فريقه ضد نهضة بركان ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نهضة بركان ضيفا على الجيش الملكي مساء السبت ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال سانتوس في تصريحات للصحفيين: "المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس، وستُحسم بتفاصيل صغيرة وجزئيات بسيطة، وهي التي ستحدد هوية الفريق الذي سيعبر إلى النهائي".

وأضاف "ندخل هذه المباراة بهدف واضح يتمثل في تحقيق الانتصار دون شك، والمجموعة ستقدم كل ما لديها داخل الملعب، معتمدة على روح عالية ورغبة كبيرة في تحقيق العبور إلى المباراة النهائية".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون الفريق في أفضل حالاته خلال مباراة الذهاب، من أجل السيطرة بشكل فعال على مجريات اللعب، رغم أننا سنواجه فريق تنافسي وقوي ومنظم مثل نهضة بركان".

وتأهل نهضة بركان إلى نصف النهائي بعد سيناريو مجنون أمام الهلال السوداني.

فيما حجز الجيش الملكي مقعده في نصف النهائي بالفوز على بيراميدز 3-2 في مجموع المباراتين.