الرياضية السعودية: اليوناني دونيس مرشح لخلافة رينارد

السبت، 11 أبريل 2026 - 14:24

كتب : FilGoal

جيورجيو دونيس

دخل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج ضمن حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريب منتخب السعودية خلفا لهيرفي رينارد.

ويواجه رينارد انتقادات حادة من الشارع الرياضي السعودي، رفم إعلان اتحاد الكرة تمسكه ببقاء المدرب لفرنسي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن دونيس مرشح لخلافة رينارد حال رحيله بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها بعد الخسارة أمام مصر وصربيا وديا.

وتعرض المنتخب السعودي لهزيمتين وديتين خلال توقف مارس الدولي، الأولى على يد مصر برباعية نظيفة في جدة، والثانية أمام صربيا في بلجراد بنتيجة 2-1، وسط انتقادات كثيرة لرينار.

ويقدم دونيس مستويات جيدة مع الخليج خلال الموسم الحالي.

وسبق لدونيس تدريب نادي الهلال السعودي وكذلك الوحدة والفتح.

يذكر أن رينارد هو أول مدرب في التاريخ يقود السعودية للتأهل إلى نسختين من كأس العالم.

وقاد رينارد السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 وتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما قاد رينارد الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم 2026 عقب تصدر المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

