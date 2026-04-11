مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة

السبت، 11 أبريل 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة ضد إسبانيول

تستكمل اليوم مباريات الجولة الجديدة بالدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 11 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بيراميدز × المصري.. 5:00 مساء - أون سبورت.

الأهلي × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت.

إنبي × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × بورنموث.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × برايتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

برينتفورد × إيفرتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليفربول × فولام.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إلتشي × فالنسيا.. 4:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × إسبانيول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × أتلتيكو مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي

كالياري × كريمونيسي.. 3:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

تورينو × هيلاس فيرونا.. 3:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

ميلان × أودينيزي.. 6:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أتالانتا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

أوكسير × نانت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

رين × أنجيه.. 9:05 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الألماني

فولفسبورج × آينتراخت فرانكفورت.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × يونيون برلين.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الخليج × الهلال.. 5:40 مساء - ثمانية.

أهلي جدة × الفتح.. 6:20 مساء - ثمانية.

الأخدود × النصر.. 8:00 مساء - ثمانية.

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي × نهضة بركان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

