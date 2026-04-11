مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة
السبت، 11 أبريل 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الجديدة بالدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 11 أبريل والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بيراميدز × المصري.. 5:00 مساء - أون سبورت.
الأهلي × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت.
إنبي × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
الدوري الإنجليزي
أرسنال × بورنموث.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
بيرنلي × برايتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
برينتفورد × إيفرتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليفربول × فولام.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × ديبورتيفو ألافيس.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إلتشي × فالنسيا.. 4:15 مساء - بي إن سبورتس 5.
برشلونة × إسبانيول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
إشبيلية × أتلتيكو مدريد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الإيطالي
كالياري × كريمونيسي.. 3:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
تورينو × هيلاس فيرونا.. 3:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
ميلان × أودينيزي.. 6:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
أتالانتا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
أوكسير × نانت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
رين × أنجيه.. 9:05 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الألماني
فولفسبورج × آينتراخت فرانكفورت.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
لايبزج × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × يونيون برلين.. 3:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الخليج × الهلال.. 5:40 مساء - ثمانية.
أهلي جدة × الفتح.. 6:20 مساء - ثمانية.
الأخدود × النصر.. 8:00 مساء - ثمانية.
دوري أبطال إفريقيا
الجيش الملكي × نهضة بركان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
