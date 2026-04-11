محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:47

كتب : إبراهيم رمضان

محمد إبراهيم ظهير أيمن الزمالك

أوضح محمد إبراهيم لاعب الزمالك أن فريقه دخل في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط في بدايتها.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال محمد إبراهيم عبر منطقة الصحفيين: "سعداء بتحقيق فوز مهم خارج ملعبنا، ونسعى لاستكمال المهمة في لقاء الإياب على أرضنا ووسط جماهيرنا".

وأضاف "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، خاصة في حضور جماهيري كبير، ولا توجد مباريات سهلة في هذا الدور من البطولة".

وأتم "تعودنا على مثل هذه الأجواء الجماهيرية، ورغم الضغط في بداية المباراة، نجحنا في الدخول سريعًا في أجواء اللقاء، وأشكر جماهير الزمالك التي حضرت وساندتنا بقوة".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

