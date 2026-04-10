طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 23:58

كتب : إبراهيم رمضان

جوان بيزيرا - الزمالك ضد كايزر تشيفز

أوضح الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت طبيب الزمالك تفاصيل إصابة جوان بيزيرا لاعب الفريق خلال مباراة شباب بلوزداد.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال مانزانيت عبر المركز الإعلامي لناديه: "جوان بيزيرا شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة لكن الجهاز الفني فضل استبداله لمنحه الراحة الكافية حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

وبعد دقيقتين أحرز بيزيرا الهدف بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

وبهذا الهدف وصلت مساهمات بيزيرا إلى 17 مساهمة تهديفية خلال الموسم الجاري ليكون الموسم الأفضل له رقميا على مستوى المساهمات.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من تسجيل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية إذ سجل هدفين في شباك ديكيداها وهدف في كايزر تشيفز والآن في مرمى شباب بلوزداد.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

