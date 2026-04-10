فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة

فاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

وصف المباراة

بدأ الزمالك بإيقاع بطيء لتقليل حماس لاعبي شباب بلوزداد.

وأصيب عبد الله السعيد في الدقيقة السادسة وتم علاجه داخل الملعب واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 18 هدد بيزيرا مرمى شباب بلوزداد إذ سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجانب المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 22 لعب عبد الرحمن مزيان عرضية ارتطمت في العارضة دون أن يلمسها أحد.

وفي الدقيقة 26 سدد السعيد كرة قوية من خارج الـ 18 لكن أنقذها الحارس ببراعة.

وبعد دقيقتين أحرز بيزيرا الهدف بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

وبهذا الهدف وصلت مساهمات بيزيرا إلى 17 مساهمة تهديفية خلال الموسم الجاري ليكون الموسم الأفضل له رقميا على مستوى المساهمات.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من تسجيل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية إذ سجل هدفين في شباك ديكيداها وهدف في كايزر تشيفز والآن في مرمى شباب بلوزداد.

وخرج بيزيرا مصابا بين الشوطين ودخل أحمد شريف بدلا منه.

وفي الدقيقة 54 لعب يونس واسع رأسية خطيرة ارتطمت في العارضة.

ثم تعادل بلحسيني بعد دقيقة إلا أن الحكم عاد إلى الفيديو وقرر إلغاء الهدف بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 76 تصدى مهدي سليمان لتسديدة قوية من داخل الـ 18.

ودخل آدم كايد وبنتايك بدلا من الدباغ والسعيد في الدقيقة 84، وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة خرج ناصر منسي ودخل سيف الدين الجزيري بدلا منه.

وحافظ الزمالك على النتيجة وحقق الفوز.