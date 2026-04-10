في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

أجرى معتمد جمال مدرب الزمالك تبديلا بين شوطي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بخروج البرازيلي جوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة عضلية تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته لمعرفة مدى قوتها عقب المباراة.

وكان بيزيرا سجل هدف الزمالك الأول في شباب بلوزداد الجزائري.

ويواجه الزمالك منافسه شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب نيلسون مانديلا معقل شباب بلوزداد.

وأحرز بيزيرا الهدف في الدقيقة 28 بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليتوغل اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية لتسكن الشباك.

وبهذا الهدف وصلت مساهمات بيزيرا إلى 17 مساهمة تهديفية خلال الموسم الجاري ليكون الموسم الأفضل له رقميا على مستوى المساهمات.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من تسجيل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية إذ سجل هدفين في شباك ديكيداها وهدف في كايزر تشيفز والآن في مرمى شباب بلوزداد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل المقبل على استاد القاهرة.

بيزيرا الزمالك شباب بلوزداد
أخر الأخبار
لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر دقيقة | الكرة الإفريقية
كسر سلسلة اللاهزيمة.. نادي باريس يمطر شباك موناكو برباعية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب الجونة بفوز مثير على نور الشربيني.. ومحمد زكريا وصيفا 11 دقيقة | رياضات أخرى
لعنة مبابي مستمرة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع جيرونا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة 35 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526964/في-الجول-يكشف-سبب-استبدال-بيزيرا-أمام-شباب-بلوزداد