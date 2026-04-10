الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد زد

سجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الأول في شباب بلوزداد الجزائري.

ويواجه الزمالك منافسه شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب نيلسون مانديلا معقل شباب بلوزداد.

وأحرز بيزيرا الهدف في الدقيقة 28 بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليتوغل اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية لتسكن الشباك.

وبهذا الهدف وصلت مساهمات بيزيرا إلى 17 مساهمة تهديفية خلال الموسم الجاري ليكون الموسم الأفضل له رقميا على مستوى المساهمات.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من تسجيل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية إذ سجل هدفين في شباك ديكيداها وهدف في كايزر تشيفز والآن في مرمى شباب بلوزداد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل المقبل على استاد القاهرة.

بيزيرا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526962/الموسم-الأفضل-له-والمساهمة-الـ-17-بيزيرا-يسجل-لـ-الزمالك-في-شباب-بلوزداد