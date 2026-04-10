بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري
الجمعة، 10 أبريل 2026 - 21:20
كتب : FilGoal
شارك إبراهيم عادل في تعادل فريقه نورشيلاند بهدف أمام آرهوس في الدوري الدنماركي.
إبراهيم عادل
النادي : نورشيلاند
وسجل هدف نورشيلاند يوهي لاهتينماكي، وسجل هدف آرهوس الوحيد فريدريك تيجاجير.
ورفع نورشيلاند رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثالث، ووصل رصيد آرهوس للنقطة 56 في صدارة الدوري الدنماركي.
وشارك الدولي المصري إبراهيم عادل منذ بداية المباراة وغادر بين الشوطين.
وأحرز يوهو الهدف الأول لصالح نورشيلاند في الدقيقة 9 صناعة لامين ساديو.
وألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح آرهوس في الدقيقة 40 عن طريق جاني سيرا بسبب حالة تسلل.
وقبل نهاية المباراة بثمان دقائق عادل فريدريك النتيجة بصناعة فيليكس بييجموا.
لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في الدوري الدنماركي ويواصل نورشيلاند مطاردة أندية الصدارة.
