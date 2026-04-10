مباشر الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك.. تبديلان للأبيض

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:45

كتب : FilGoal

الزمالك - أوتوهو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الزمالك في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام شباب بلوزداد رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية

ق 84: تبديلان للزمالك بدخول بنتايك وآدم كايد بدلا الدباغ وعبد الله السعيد.

ق 76: تصدي رائع من مهدي سليمان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 73: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على بلحسيني.

ق 67: عودة الحكم إلى الفيديو لشك في لمسة يد على بلحسيني قبل أن يسددها بقدمه.

ق 66: هدف بعد تسديدة من إيهاب بلحسيني.

ق 54: رأسية من يونس واسع ترتطم في العارضة.

ق 45: دخول أحمد شريف بدلا من بيزيرا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: جووول بيزيرا بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

ق 26: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج الـ 18 أنقذها الحارس.

ق 22: عرضية من عبد الرحمن مزيان ترتطم في القائم.

ق 18: بيزيرا يسدد كرة أرضية قوية من خارج الـ 18 ذهبت بجانب المرمى قليلا.

ق 16: أحمد ربيع يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.

ق 7: استكمال السعيد للمباراة بعد علاجه.

ق 6: إصابة عبد الله السعيد وعلاجه داخل الملعب.

انطلاق المباراة

نرشح لكم
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر كاف يقرر إيقاف لاعب مغربي جديد بسبب المنشطات الهلال السوداني يعلن رفض كاف لشكواه.. وتصعيدها للجنة الاستئناف الهلال السوداني: ننتظر قرار كاف في قضية موساوي خلال الساعات القادمة موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه 6 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
استجابة سريعة.. وزارة الرياضة تتبنى حالة الناشئ حمزة رضا 38 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك 42 دقيقة | رياضات أخرى
الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
ربيعة سجل بالكعب.. العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز قاتل على شباب الأهلي دبي ساعة | الوطن العربي
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
