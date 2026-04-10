انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الزمالك في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

انتهت

ق 84: تبديلان للزمالك بدخول بنتايك وآدم كايد بدلا الدباغ وعبد الله السعيد.

ق 76: تصدي رائع من مهدي سليمان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 73: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على بلحسيني.

ق 67: عودة الحكم إلى الفيديو لشك في لمسة يد على بلحسيني قبل أن يسددها بقدمه.

ق 66: هدف بعد تسديدة من إيهاب بلحسيني.

ق 54: رأسية من يونس واسع ترتطم في العارضة.

ق 45: دخول أحمد شريف بدلا من بيزيرا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: جووول بيزيرا بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

ق 26: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج الـ 18 أنقذها الحارس.

ق 22: عرضية من عبد الرحمن مزيان ترتطم في القائم.

ق 18: بيزيرا يسدد كرة أرضية قوية من خارج الـ 18 ذهبت بجانب المرمى قليلا.

ق 16: أحمد ربيع يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.

ق 7: استكمال السعيد للمباراة بعد علاجه.

ق 6: إصابة عبد الله السعيد وعلاجه داخل الملعب.

انطلاق المباراة