انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:45

كتب : FilGoal

الزمالك - أوتوهو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الزمالك في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية

انتهت

ق 84: تبديلان للزمالك بدخول بنتايك وآدم كايد بدلا الدباغ وعبد الله السعيد.

ق 76: تصدي رائع من مهدي سليمان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 73: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على بلحسيني.

ق 67: عودة الحكم إلى الفيديو لشك في لمسة يد على بلحسيني قبل أن يسددها بقدمه.

ق 66: هدف بعد تسديدة من إيهاب بلحسيني.

ق 54: رأسية من يونس واسع ترتطم في العارضة.

ق 45: دخول أحمد شريف بدلا من بيزيرا

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: جووول بيزيرا بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

ق 26: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج الـ 18 أنقذها الحارس.

ق 22: عرضية من عبد الرحمن مزيان ترتطم في القائم.

ق 18: بيزيرا يسدد كرة أرضية قوية من خارج الـ 18 ذهبت بجانب المرمى قليلا.

ق 16: أحمد ربيع يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.

ق 7: استكمال السعيد للمباراة بعد علاجه.

ق 6: إصابة عبد الله السعيد وعلاجه داخل الملعب.

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية شباب بلوزداد
نرشح لكم
مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر كاف يقرر إيقاف لاعب مغربي جديد بسبب المنشطات الهلال السوداني يعلن رفض كاف لشكواه.. وتصعيدها للجنة الاستئناف
كسر سلسلة اللاهزيمة.. نادي باريس يمطر شباك موناكو برباعية 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب الجونة بفوز مثير على نور الشربيني.. ومحمد زكريا وصيفا 9 دقيقة | رياضات أخرى
لعنة مبابي مستمرة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع جيرونا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة 34 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه 58 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
استجابة سريعة.. وزارة الرياضة تتبنى حالة الناشئ حمزة رضا ساعة | الكرة المصرية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
