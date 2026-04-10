استراحة الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الزمالك في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

استراحة

ق 28: جووول بيزيرا بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.

ق 26: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج الـ 18 أنقذها الحارس.

ق 22: عرضية من عبد الرحمن مزيان ترتطم في القائم.

ق 18: بيزيرا يسدد كرة أرضية قوية من خارج الـ 18 ذهبت بجانب المرمى قليلا.

ق 16: أحمد ربيع يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.

ق 7: استكمال السعيد للمباراة بعد علاجه.

ق 6: إصابة عبد الله السعيد وعلاجه داخل الملعب.

انطلاق المباراة