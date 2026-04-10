استراحة الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الزمالك في ذهاب دور نصف النهائي من الكونفدرالية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.
استراحة
ق 28: جووول بيزيرا بعد تمريرة بالكعب من ناصر منسي ليسددها بيزيرا أرضية وتسكن الشباك.
ق 26: تسديدة قوية من عبد الله السعيد من خارج الـ 18 أنقذها الحارس.
ق 22: عرضية من عبد الرحمن مزيان ترتطم في القائم.
ق 18: بيزيرا يسدد كرة أرضية قوية من خارج الـ 18 ذهبت بجانب المرمى قليلا.
ق 16: أحمد ربيع يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف.
ق 7: استكمال السعيد للمباراة بعد علاجه.
ق 6: إصابة عبد الله السعيد وعلاجه داخل الملعب.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر كاف يقرر إيقاف لاعب مغربي جديد بسبب المنشطات الهلال السوداني يعلن رفض كاف لشكواه.. وتصعيدها للجنة الاستئناف الهلال السوداني: ننتظر قرار كاف في قضية موساوي خلال الساعات القادمة موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد