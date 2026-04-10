أليجري يرد على كاسانو بشأن عدم قدرته على التدريب

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:15

كتب : FilGoal

رد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان على انتقادات أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق.

ويستعد ميلان لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي: "تدريب منتخب إيطاليا؟ قبل اختيار المدرب عليهم أن يقرروا من سيكون رئيس الاتحاد وبعد ذلك يقررون".

وأتم "أنطونيو كاسانو قال إن فشل المنتخب تعود إلى طريقتي وعدم قدرتي على التدريب؟ حظيت بشرف ومتعة تدريب كاسانو، كان يمتلك مهارات استثنائية، أنا أحترم جميع الآراء، كلماته تعني أنه قدم لي مجاملة كبيرة، إذا كنت أنا المسؤول عن كل شيء، فهذا يعني أنني مؤثر".

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بعد أن فقد المركز الثاني لصالح نابولي عقب الخسارة منه في الجولة الماضية بهدف دون رد.

بينما يأتي أودينيزي في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.

ميلان أودينيزي أليجري كاسانو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 مباشر نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (9)-(7) الزمالك.. الشوط الفاصل 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526954/أليجري-يرد-على-كاسانو-بشأن-عدم-قدرته-على-التدريب