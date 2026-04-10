الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

أزبيليكويتا - إشبيلية

تلقى إشبيلية ضربة جديدة بإصابة مدافعه سيزار أزبيليكويتا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويستعد إشبيلية لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة 31 من الدوري الإسباني غدا السبت في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وتعرض أزبليكويتا لإصابة في العضلة الضامة في التدريبات الأخيرة استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

ووفقا لشيرنجيتو فإن اللاعب سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهتي أتلتيكو مدريد وليفانتي.

وتشير التوقعات إلى احتمالية غيابه أيضا عن مباراة أوساسونا، في انتظار تطورات حالته خلال الفترة المقبلة.

وانضم أزبيليكويتا إلى إشبيلية صيف 2025 قادما من أتلتيكو مدريد.

وخاض مع إشبيلية الموسم الحالي 15 مباراة صنع هدفا واحدا.

