الثالثة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 18:57

كتب : FilGoal

محمود ناجي يشهر بطاقة صفراء في وجه أيمن الصفاقسي

سيقود الحكم محمود ناجي مباراة للأهلي للمرة الثالثة هذا الموسم عندما يواجه الفريق الأحمر نظيره سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة مساء السبت ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري "مجموعة تحديد البطل".

وسبق لمحمود ناجي أن أدار للأهلي مباراتين هذا الموسم.

وأدار ناجي مباراة الأهلي ضد حرس الحدود التي فاز بها 3-2، كما أدار مباراة الفريق ضد البنك الأهلي التي انتهت 1-1.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي ضد سموحة كالتالي:

محمود ناجي: حكم ساحة

أحمد توفيق طلب: حكم مساعد

سمير جمال: حكم مساعد

وائل فرحان: حكم تقنية الفيديو "VAR".

فيما سيتولى طارق مجدي تحكيم مباراة بيراميدز ضد المصري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء طاقم حكام مباراة المصري ضد بيراميدز كالتالي:

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، و5 نقاط عن الأهلي.

