للمرة الرابعة على التوالي.. الأهلي بطلا لدوري كرة اليد

حقق فريق النادي الأهلي لقب الدوي المصري لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 43-23 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة، بفارق 6 نقاط ونصف عن الزمالك قبل جولتين من النهاية.

ويملك الزمالك 37.5 نقطة ويتبقى له مواجهتين ضد الأهلي والشمس.

وسيصل إلى 43.5 نقطة في حال الفوز بهما، ما يعني ضمان الأهلي رسميا التتويج باللقب.

وحقق الأهلي اللقب الثالث له هذا الموسم بعدما حقق لقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وبشكل عام حقق الأهلي اللقب رقم 27 لمسابقة الدوري في تاريخه.