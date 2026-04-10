روسينيور: إنزو اعتذر لي وللنادي.. ولن يلعب أمام مانشستر سيتي

كشف ليام روسينيور مدرب تشيلسي، عن اعتذار إنزو فرنانديز لاعب وسط الفريق، له وللنادي عن سلوكه.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد، في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال روسينيرو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك بعض المشاكل العالقة مع إنزو وتحتاج إلى حل."

وأكمل "لن يلعب يوم الأحد، ولكن نأمل أن يكون بعد ذلك عنصرًا أساسيًا في الفريق في المستقبل."

وأوقف تشيلسي إنزو فرنانديز مباراتين، من بينهما مباراة مانشستر سيتي، بسبب تصريحات أدلى بها اللاعب مؤخرًا.

فيرنانديز انتقد قرار تشيلسي بالتخلي عن إنزو ماريسكا المدرب السابق في يناير.

كما ألمح إلى رغبته العيش في مدريد، ما أثار تكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وأضاف روسينيرو "الاجتماع مع إنزو كان جادًا، لقد أكدت في كل خطوة أنني لا أشكك في شخصية إنزو، أؤمن بأن الناس يخطئون، ولا يمكن التغاضي عن العقاب."

وغاب إنزو عن مباراة تشيلسي أمام بورت فايل الأسبوع الماضي.

وسيكون إنزو متاحا للتواجد في قائمة فريقه ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 61 نقطة.