مؤتمر أرتيتا: عودة إيزي أمام بورنموث.. ورسالة للجماهير بسبب إقامة المباراة ظهرا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عودة إيبيريتشي إيزي لصفوف فريقه في مواجهة بورنموث.

ويستضيف أرسنال منافسه بورنموث في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر السبت، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إيبيريتشي إيزي سيكون متاحا لمباراة يوم السبت، وهناك تغييرات غدا بعدما طرأت تحديثات بشأن عودة المصابين."

وعن عودة الفريق للانتصارات أمام سبورتنج لشبونة "رد فعل الفريق كان ممتازا أمام سبورتنج لشبونة بعدما فهم اللاعبون سبب خسارتنا أمام مانشستر سيتي وساوثامبتون، وكيفية تصحيح الوضع، وأعتقد أنها كانت رد فعل جيدة."

وخسر أرسنال أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وكذلك ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي على يد ساوثامبتون.

وتابع حديثه عن مواجهة بورنموث "غدا يوم حاسم بالنسبة لنا، اللاعبون والجماهير يدركون ذلك، استيقظوا مبكرا وتناولوا فطوركم وأحضروا غداءكم ولنستعد جميعا للمباراة."

وأضاف عن صعوبة إقامة المباراة ظهرًا "لا أعرف نحن ندرك أهمية كل مباراة، وعلينا استغلال كل مواردنا على أكمل وجه، أرجو من سيحضر غدا أن يكون حاضرا بطاقة والتزام لأن الفريق سيستجيب لذلك."

وردا على تجديد عقده، قال أرتيتا "لا توجد أي أخبار في هذا الشأن، ينصب كامل تركيزنا على ما يتعين علينا القيام به من الآن وحتى نهاية الموسم."

كما عبر عن ثقته في إمكانية تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا "ثقتي كبيرة لأنني أراهم كل يوم، لدينا إمكانيات كبيرة وإرادة قوية للفوز، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقها."

وبشّر جماهير أرسنال بعودة ميكيل ميرينو لاعب الفريق: "مورينو تخلص من جبيرة القدم ويؤدي الكثير من التمارين، استجاب بشكل ممتاز للجراحة ولا يشعر بأي ألم، أنا متأكد من وجود فرصة لتقليص فترة غيابه."

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، فيما يحل بورنموث في المركز الـ13 برصيد 42 نقطة.