مؤتمر دي زيربي الأول: سأحاول إضفاء شغفي على اللاعبين.. والأهم تحقيق هدفنا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 16:11

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - توتنام

شدد روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ توتنام في مؤتمره الصحفي الأول على ضرورة تحقيق هدف الفريق هذا الموسم بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

ويدخل الفريق اللندني الجزء الأخير من الموسم وهو ينافس على تفادي الهبوط إذ يحتل المركز الـ 17 في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ويستعد المدرب الإيطالي لقيادة الفريق أمام سندرلاند يوم الأحد 12 أبريل في الثالثة عصرا لحساب الجولة 32 من المسابقة.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي: "أولا أنا فخور وسعيد بوجودي هنا، أظهر النادي ثقة كبيرة بي والآن علينا العمل لحصد النقاط".

وأكمل "لا أعتقد أنني أفضل من توماس فرانك أو إيجور تودور، فأنا أعتبرهما مدربين ممتازين، لكنني أحاول أن أُضفي أسلوبي وشخصيتي وشغفي لمساعدة اللاعبين على إظهار قدراتهم، ثم تحقيق هدفنا. فالهدف هو الأهم".

وعن أزمة الفريق الهجومية قال: "لدينا العديد من المهاجمين المميزين، وعلينا مساعدتهم على إظهار قدراتهم".

وأوضح "كولو مواني لا يقدم موسمًا رائعًا، لكنه لاعب جيد. ماتيس تيل، كنت أريده في مرسيليا. تشافي سيمونز موهبة كبيرة. ريتشارليسون وسولانكي، تعرفوهما أفضل مني، وعلينا أن نوفر لهم أفضل الظروف".

ريتشارليسون سجل 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ويليه كريستيان روميرو وميكي فان دي فين قلبي الدفاع في ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

وتابع "أرغب في استمرار الفريق في الدوري الإنجليزي لأنني ارغب في العمل به وأعتقد أنني استحق ذلك".

وأجاب عن مستقبله مع الفريق: "لكن الأهم هو أن عملي يتجاوز مجرد الدوري. على أي حال، إذا وقعت عقدي في أبريل، يجب أن أكون مستعدا للبقاء مهما كانت الظروف في الموسم المقبل".

وأتم "أريد التركيز على مباراة سندرلاند والمباريات الـ6 المتبقية. لكن فكرتي واضحة تماما".

وبدأ توتنام الموسم مع توماس فرانك ثم إيجور تودور ولكن مع سوء النتائج محليا والتوديع الأوروبي أصبح دي زيربي المدير الفني الجديد للديوك اللندنية.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

بعد مسيرة كروية امتدت لما يقارب 300 مباراة على مدار 15 عامًا، بدأ روبرتو دي زيربي، مسيرته التدريبية في إيطاليا، وانضم في يونيو 2018 إلى نادي ساسولو الإيطالي، حيث نال شهرة واسعة بفضل أسلوبه الهجومي المثير القائم على الاستحواذ على الكرة.

وتولى تدريب شاختار دونيتسك في مايو 2021، وقادهم إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوكراني، محققًا بذلك أول لقب له كمدرب.

انتقل روبرتو إلى برايتون في سبتمبر 2022، وساهم في تحقيق برايتون أفضل مركز له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، ليضمن بذلك التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

في آخر منصب له مع مارسيليا، حلّ الفريق وصيفًا في الدوري الفرنسي موسم 2024/2025، ليضمن بذلك مقعدًا في دوري أبطال أوروبا.

