"الشخص المناسب".. سباليتي مستمر مع يوفنتوس حتى 2028

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد لوتشيانو سباليتي حتى صيف 2028.

وتولى سباليتي تدريب الفريق خلفا لإيجور تودور الذي بدأ الموسم مع السيدة العجوز وترك الفريق دون فوز في 8 مباريات متتالية محليا وأوروبيا.

وقاد المدرب البالغ 67 عاما تدريب السيدة العجوز بدءا من 30 أكتوبر 2025 بعدما جاءت تجربته الأخيرة على رأس منتخب إيطاليا.

أخبار متعلقة:
وقال داميان كومولي الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس غبر موقع النادي الرسمي: "يسعدنا تمديد عقد لوتشيانو لموسمين إضافيين، منذ انضمامه لنا كان له أثر إيجابي بالغ على لاعبينا، والنادي بأكمله، وجماهير البيانكونيري".

وأضاف "كان واضحا للجميع منذ البداية أن لوتشيانو هو الشخص المناسب لقيادة الفريق نحو مزيد من التطور، يعكس أسلوب لعبه الطموح تطلعات جماهيرنا والنادي، وقيمه تُمثل هويتنا".

وأردف "لذلك، قررنا الاستمرار معه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها سابقا، لأننا نؤمن بأن الاستقرار والاستمرارية ركيزتان أساسيتان لتحقيق النجاح في المستقبل".

وفي 31 مباراة سجل سباليتي 17 فوزا بنسبة تفوق الـ 50% وتعادل في 8 مباريات و6 هزائم.

وسجل الفريق حتى الآن 57 هدفا واستقبل 33 في جميع المسابقات.

ويستعد يوفنتوس للقاء أتالانتا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي غدا السبت.

ويحتل البيانكونيري المركز الخامس برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله كومو.

مسيرة سباليتي

تعد تلك التجربة الثامنة لسباليتي في الدوري الإيطالي، حيث بدأ مع إمبولي في 1997-98 ثم سامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وتولى تدريب روما في 2005-06 واستمرت 5 مواسم ثم عاد بعد في 2015 لتدريب ذئاب إيطاليا مجددا.

كما قاد إنتر ونابولي قبل أن يحط الرحال مدربا لإيطاليا، وسبق أن خاض تجربة وحيدة خارج البلاد بتدريب زينيت الروسي في 4 مواسم.

وإجمالا قبل بداية مشواره مع البيانكونيري قاد المدرب البالغ 67 عاما فرقه في 559 مباراة في الدوري الإيطالي فاز في 288 وتعادل في 132 وخسر 139.

يوفنتوس لوتشيانو سباليتي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526931/الشخص-المناسب-سباليتي-مستمر-مع-يوفنتوس-حتى-2028