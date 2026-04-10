قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 15:37

كتب : هاني العوضي

يغيب بابي بادجي مهاجم سموحة عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي منافسه سموحة الثامنة مساء السبت، على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعة تحديد البطل بالدوري.

وتلقى بابي بادجي نظرا لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة إنبي.

ويغيب عن الفريق محمد دبش، وستيفن أمانكونا، وعماد فتحي.

وكشف أحمد عبد العزيز مدرب سموحة عن قائمة فريقه التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - أحمد ميهوب - حسين تيمور

الدفاع: هشام حافظ - أحمد عوض - عبد الرحمن عامر - شريف رضا - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - يوسف عفيفي - محمد سعيد مكرونة - سامادو - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - صامويل أمادي - محمد رجب - أحمد فوزي - محمد كونيه

الهجوم: حسام أشرف - عبده يحيى - إيمانويل نويكي

وتلقى سموحة خسارة في مباراة إنبي بهدفين نظيفين، فيما تعادل الأهلي إيجابيا أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

ويحتل سموحة المركز السابع والأخير في مجموعة البطولة برصيد 31 نقطة.

أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

