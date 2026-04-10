لم يدرب من قبل في الدوري الإيطالي.. بالديني مدير فني لـ منتخب إيطاليا مؤقتا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

سيلفيو بالديني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين سيلفيو بالديني مدرب منتخب تحت 21 عاما مديرا فنيا للمنتخب الأول بشكل مؤقت.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي وأعقبها تقدم جينارو جاتوزو المدير الفني باستقالته. (طالع التفاصيل)

وسيتولى بالديني تدريب منتخب إيطاليا في الوديتين ضد لوكسمبورج واليونان في شهر يونيو المقبل.

وتقام مباراة إيطاليا ضد لوكسمبورج في ملعب الأخير يوم الأربعاء 3 يونيو.

وبعد 4 أيام يلتقي منتخب إيطاليا مع اليونان وديا في جزيرة كريت.

ويستعد منتخب إيطاليا للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية حيث يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة في سبتمبر المقبل بمواجهة بلجيكا يوم 25 سبتمبر ثم تركيا يوم 28 سبتمبر.

وفي أكتوبر يلتقي منتخب إيطاليا مع فرنسا يوم 2 ثم 5 مع تركيا.

وخلال شهر نوفمبر يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة فرنسا ثم بلجيكا.

وارتبطت أسماء أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني وماسيمليانو أليجري في وقت سابق لتدريب منتخب إيطاليا.

من هو بالديني؟

بالديني البالغ من العمر 67 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1984 ولم يسبق له التدريب في الدوري الإيطالي على الإطلاق.

وخلال مسيرته مر بالديني على أندية إمبولي وكاتانيا وباليرمو وبارما وليتشي وسيينا وبيسكارا.

وساهم في تأهل باليرمو ثم بيسكارا من الدرجة الثالثة إلى الثانية في 2021 و2025 على الترتيب.

وتولى تدريب منتخب إيطاليا للشباب وخلال 8 مباريات فاز في 7 وخسر 1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا للشباب.

